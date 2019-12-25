Беглова и КСП попросили проверить МО «Семеновский»

Заявления с просьбой проверить администрацию и муниципальный совет МО «Семеновский» были переданы 24 декабря в аппарат губернатора Петербурга Александра Беглова и в контрольно-счетную палату, сообщила в соцсетях местная активистка Анна Букина.

Букина рассказала ЗАКС.Ру, что поводом для заявлений стал бюджет на 2020 год, который накануне утвердили муниципалы «Семеновского». По мнению активистки, слишком много бюджетных средств депутаты тратят на себя. На обеспечение деятельности местной администрации и совета депутатов планируется направить 23 млн рублей. При этом общий объем бюджета составляет 47,7 млн рублей.

Главу города и КСП просят оценить «эффективность и результативность использования бюджетных средств, направленных на 2020 год на выплаты денежного содержание главы муниципального образования и муниципальных служащих».

Напомним, по итогам состоявшихся 8 сентября выборов 7 из 10 мест в совете МО «Семеновский» достались представителям «Единой России». Еще три мандата получили депутаты от «Яблока». После подведения итогов голосования результаты выборов пытался оспорить самовыдвиженец Андрей Перевалов. Он заявил, что у него и еще троих кандидатов голоса сократились на 100 и более штук, а голоса кандидатов от «Единой России» увеличились более чем на 200 штук.

Также, уже в ноябре Горсуд расформировал избирательную комиссию МО «Семеновский» за невыполнение решений городской избирательной комиссии.

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