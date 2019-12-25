Профессор Соловей: Уходящий год станет последним спокойным годом для России

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, известный своими прогнозами и отсылками к высокопоставленным анонимам, предложил в ходе интервью публицисту Дмитрию Быкову заключить пари. Ученый утверждает, что 2019 год впоследствии будет оцениваться как последний спокойный в политическом смысле год и что судьбоносные перемены в году наступающем абсолютно неизбежны.

"Совершенно неважно, что они там планируют насчёт преемника. Всё произойдёт гораздо раньше и совершенно иначе. Можем заключить с вами пари, что уже 2020 год будет роковым и в исторической перспективе заканчивающийся 2019-й со всеми его пертурбациями назовут последним спокойным годом России. А уже в 2021-м, максимум в 2022 году ни Путина, ни путинской системы не будет", - предрек Соловей, добавив, что виной тому станет сложная комбинация неких непредвиденных внешне- и внутриполитических обстоятельств.

По словам уволившегося по политическим причинам из МГИМО профессора, в обозримом будущем, если говорить о политике Кремля, вероятна как никогда внешняя экспансия и вектор на "собирание земель" бывшего Советского Союза. Даже в случае формального успеха и непротивлении западных государств это должно сыграть с нынешней властью злую шутку, предполагает Соловей: "с хлебом-солью граждане нигде встречать не будут".