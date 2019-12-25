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15:31

Ленобласть собирается снизить плату за вывоз мусора

фото ЗакС политика Ленобласть собирается снизить плату за вывоз мусора

С начала 2020 года в Ленобласти плату за вывоз мусора для граждан снизят на 12%, сообщили в правительстве региона.

Пересмотреть тарифы и нормативы накопления отходов дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Поводом назвали «многочисленные жалобы от населения, связанные с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами».

Тарифы пересмотрены по итогам работы регионального оператора в трех пилотных районах: Приозерском, Выборгском и Лужском. С начала нового года плату за вывоз мусора будут начислять из расчета 5 рублей 60 копеек за один квадратный метр, в индивидуальных жилых домах – 331 рубль 28 копеек за домовладение.

В первом полугодии 2020 года планируется скорректировать нормативы для частных жилых домов. Это уже сделано в случае юрлиц и индивидуальных предпринимателей, и норматив был снижен. Например, промтоварных магазинов и аптек норматив уменьшен на 60%, для предприятий общественного питания на 52%, для автозаправочных станций – на 25%.

Вопрос о мусорной реформе в Ленобласти был затронут на большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Последний заявил, что нужно добиться ведения прямого диалога с жителями на эту тему, чтобы они понимали, как будет развиваться реформа, как будет перерабатываться мусор и почему в квитанциях ЖКХ появилась строчка расходов за вывоз бытовых отходов. 

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