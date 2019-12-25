Петербургский суд не разрешил предновогодний «гей-парад»

Смольнинский районный суд Петербурга в среду, 25 декабря, счел законным отказ городской администрации в проведении намеченных на 29 декабря акций известного московского ЛГБТ-активиста Николая Алексеева.

Алексеев сообщил ЗАКС.Ру, что вместе со своими соратниками планировал провести три акции, в том числе шествие по улице Чайковского.

- Оно было официально заявлено как шествие Санкт-Петербургского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, - отметил заявитель.

Также планировалось два митинга: в Ново-Манежном и Михайловском скверах. Акции, по словам организатора, должны были быть посвящены неисполнению Россией решений Европейского суда по правам человека и резолюции комитета министров Совета Европы по поводу других митингов, ранее неразрешенных Алексееву.

Заявитель рассказал, что еще не видел мотивировочную часть решения судьи Смольнинского суда Татьяны Чистяковой, но догадывается о содержании этого документа:

- Думаю, что там будет то же самое, что было в предыдущих решениях судьи Чистяковой. Она уже неоднократно выносила решения по нашим аналогичным административным искам. Не думаю, что она придумала что-то новое за последние полгода. Думаю, что будет мотивировка, что [заявленные акции] это пропаганда и несовершеннолетние могут это все увидеть.

Организатор заявил, что в ближайшее время намерен обжаловать решение районного суда в городском, а затем обратиться в ЕСПЧ.