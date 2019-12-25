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16:17

В Горелово нашли свалку и следы сжигания мусора

фото ЗакС политика В Горелово нашли свалку и следы сжигания мусора

Активисты из экологической организации "Зеленый фронт" после жалоб местных жителей проинспектировали район Горелово, расположенный между кольцевой автодорогой и Красным Cелом, и нашли горы промышленных отходов. В районе Заречной улицы удалось также столкнуться с приметами несанкционированного сжигания мусора: пластик и металлы жгли в специальной печи.

"Утилизация и обработка отходов подлежат лицензированию, в противном случае продажа отходов под видом строительных материалов может довести нарушителей до уголовной ответственности по статье за незаконное предпринимательство", - рассказал начальник "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Информацию о замеченных нарушениях уже довели до сведения МВД. Полицейские пообещали разобраться в проблеме.

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Фотография: "Зеленый фронт"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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