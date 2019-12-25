На Васильевском острове воссоздали особняк промышленника Шопена

На 25-й линии Васильевского острова холдинг Setl group за собственные деньги воссоздал двухэтажный особняк известного "бронзовых дел мастера" царской России Феликса Шопена, о чем говорится на официальном сайте инвестиционно-строительной компании. Здание соседствует с кварталом высоких по меркам острова новостроек ЖК "Палацио", расположенных южнее Большого проспекта.

"Фасады окрашены в цвет, максимально соответствующий утраченному оригиналу. Setl Group воссоздал декоративные архитектурные элементы и лепные украшения окон. Здание будет использовано под офисный центр", - гласит сообщение.

Возведенный в середине XIX века, особняк представлял собой контору управляющего на территории чугунолитейного и бронзового завода, принадлежавшего Шопену. Завод нередко выполнял императорские заказы, производя украшения и иные ценные артефакты.