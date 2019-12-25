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17:06

"Яблоко" номинировало Мединского, Чайку и Шойгу на "Золотой Ёршик"

фото ЗакС политика "Яблоко" номинировало Мединского, Чайку и Шойгу на "Золотой Ёршик"

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» объявил номинантов на ежегодную антипремию «Золотой Ёршик» за расточительные госзакупки, сообщили представители партии. Среди претендентов на «награду» - министр культуры Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

Мединский номинирован за закупку Минкультуры на проведение показа документального фильма «Своими миллионами я обязан их труду…» в Швейцарии. Она обошлась бюджету в 9,7 млн рублей. На «награду» также претендует генпрокурор Юрий Чайка: из-за закупки автомобилей для гольфа за 3 млн рублей для нужд Генпрокуратуры.

Сергей Шойгу оказался в списке номинантов благодаря закупке для «секретного банкета» на 6 млн рублей. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер номинирован за закупку автомобилей Mercedes-Benz на 100 млн рублей. Владимир Колокольцев отмечен за закупку МВД часов, бензопилы, пылесосв и другой техники для «формирования подарочного фонда» на 7,5 млн руб.

Отдельно выделены претенденты на победу в региональной номинации. Здесь за «награду» поборются губернатор Рязанской области Николай Любимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Якутии Айсен Николаев и другие. Первый организовал фестиваль «Новогодняя столица» за 10 млн рублей, на открытии которого Дед Мороз не смог зажечь елку, поскольку на ней не оказалось гирлянды. Собянин номинирован благодаря закупке 941 км бордюров на 3 млрд рублей, Николаев – за закупку обслуживания 19 элитных иномарок для поездок в Москве.

Конкуренцию им составят губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Надымского района ХМАО Леонид Дяченко. Первый – благодаря закупке военно-полевого шатра стоимость 6,5 млн рублей, второй – за безуспешную попытку уничтожить два портрета премьер-министра Дмитрия Медведева через закупку.

Голосование продлится до 15 января, проголосовать можно на странице антипремии. В 2018 году обладателем антипремии стал глава Росгвардии Виктор Золотов  - за закупки на питание для Росгвардии на миллиард рублей.

Антипремия «Золотой Ёршик» вручается с 2008 года за расточительные госзакупки. Первую награду получила тогда еще губернатор Петербурга Валентина Матвиенко – после закупки туалетных ёршиков для Смольного за 12,8 тысяч рублей за штуку.

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