18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:59

Волков: Российская власть боится рассориться с любителями YouTube

фото ЗакС политика Волков: Российская власть боится рассориться с любителями YouTube

Начальник региональных штабов Алексея Навального, специалист по IT Леонид Волков рассказал о технологическом противодействии блокировкам сайтов, которым заняты члены их команды, и о будущем российского сегмента интернета в целом. В его представлении, власть отдает себе отчет, что последствия ее потенциальной атаки на YouTube могут быть непредсказуемыми, и потому очень хочет этого, но пока не решается на "прыжок".

"Последняя штука, которую государство во главе с дряхлеющим диктатором, теряющим рейтинги, хочет сделать, — это рассориться с 30 млн аполитичными пользователями YouTube. Отключи YouTube на несколько дней, и из этих 30 млн аполитичных пользователей хотя бы 3 млн тоже станут политически активными и тоже станут тебя ненавидеть за то, что они вынуждены были отказаться от привычных ритуалов и процедур, потому что YouTube очень плотно вошел в жизнь", - выразил он точку зрения в беседе с изданием Znak.com.

По словам Волкова, еще больше власть должна понимать, что полное "окукливание" рунета сулит баснословные экономические издержки и потери, и поэтому в основном занята голословным устрашением, сильно злясь от этого, но все равно не решаясь на большее.

Отметим, что российская власть время от времени требует удаления с YouTube разоблачительного контента, созданного Фондом борьбы с коррупцией, но добиться желаемого результата у нее всякий раз не получается.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:38 Рыбаков чувствует в себе потенциал для того, чтобы работать президентом

19:58 Глава ВТБ - о Навальном: Его работа - бросать грязь

19:39 Голикова объявила о достигнутом историческом минимуме младенческой смертности

18:59 Волков: Российская власть боится рассориться с любителями YouTube

18:55 Штрафы "Мемориала" за несоблюдение закона об иноагентах достигли 3,5 млн рублей

18:53 Смольный согласовал метростроевцам митинг из-за задержки зарплат

18:34 Жириновский видит смысл в присоединении Белоруссии в качестве нового федерального округа

18:21 Суды Петербурга отработали полный день без эвакуаций впервые за месяц

18:20 На Юго-Западе продолжаются протесты против застройки береговой линии

17:56 Бывшему вице-губернатору Псковской области продлили арест по делу о взяточничестве

17:35 Активисты пикетируют у здания Генштаба в Москве в поддержку сотрудника ФБК Шаведдинова

17:13 На Васильевском острове воссоздали особняк промышленника Шопена

17:06 "Яблоко" номинировало Мединского, Чайку и Шойгу на "Золотой Ёршик"

16:56 Павловский объяснил отсутствие общей логики приговоров по "московскому делу"

16:47 Последний шанс Горизбиркома

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru