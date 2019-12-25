Голикова объявила о достигнутом историческом минимуме младенческой смертности

Министр здравоохранения Татьяна Голикова заявила о том, что по итогам уходящего года в России установлен рекордно низкий показатель младенческой смертности за всю историю государства в его нынешнем виде, передает РИА "Новости". Рекорд достигнут и по другому показателю.

"Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за 10 месяцев наименьший за всю историю РФ"", - отметила чиновница.

У Голиковой имеется позитивный прогноз, связанный с будущим уменьшением смертности от онкологии. Что же касается сердечно-сосудистых заболеваний, то высокий уровень летальных исходов по этой причине, отметила она, был связан с установлением неправильных диагнозов. Долгое время, напомнила она, это было распространенным явлением. С конца прошлого года этой проблеме ее ведомство уделяет повышенное внимание.