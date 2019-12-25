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19:58

Глава ВТБ - о Навальном: Его работа - бросать грязь

фото ЗакС политика Глава ВТБ - о Навальном: Его работа - бросать грязь

Руководитель ВТБ Андрей Костин рассказал о том, что, скорее всего, тем или иным способом ответит Фонду борьбы с коррупцией и его основателю Алексею Навальному на их нашумевшее расследование, где много рассказывается о личной жизни Костина.

"Я подумаю еще. Понимаете, это его работа - бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь... Пускай, это его работа. Я это не буду комментировать больше", - приводит слова начальника частно-государственного банка "Русская служба BBC".

В вышедшем в начале месяца видеорасследовании ФБК утверждается, что Костин покровительствовал своей близкой знакомой, телеведущей Наиле Аскер-Заде. Выражалось это в частности, в том, что она пользовалась частными самолетом и яхтой. По уверениям авторов фильма, оплачивалось содержание личного транспорта с офшорного счета, связанного с банком Костина. Навальный отметает упреки своих критиков в "желтизне" расследования, заявляя, что речь в фильме главным образом идет о расходовании народных денег.

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