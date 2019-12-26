"Работать надо больше!": Глава СПЧ выступил против "отгула" 31 декабря

Не так давно возглавивший президентский Совет по правам человека Валерий Фадеев высказался против того, чтобы делать 31 декабря выходным. Во времена СССР, считает он, подобное нововведение было бы роскошью.

"Я консерватор. В советское время был один выходной - 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше!" - поделился соображениями Фадеев в беседе с РИА "Новости".

Последний день в году станет нерабочим в нескольких российских регионах: Карелии, Калининградской, Ленинградской, Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, в Крыму и других.

Добавим, думская фракция ЛДПР предложила сделать этот день выходным на постоянной основе, однако в Минтруда пояснили, что это в принципе невозможно, так как правительство принимает решения заведомо, а не в один день.