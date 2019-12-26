В Петербурге открылся новый центр амбулаторной онкологической помощи

На территории Красносельского района, на улице Рихарда Зорге, 18, начал работу новый, восьмой по счету, центр амбулаторной онкологической помощи, информирует пресс-служба районной администрации.

На обследование в медицинский центр будут направлять жителей Красносельского района, у которых имеется подозрение на наличие рака. В медучреждении пациенты смогут получить консультации у онкологов и пройти все необходимые обследования.

Центр обеспечен необходимым современным оборудованием, там открыты эндоскопический и рентгенологический кабинеты; также имеются кабинеты ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии. Внутри также есть помещения дневного стационара на 10 койкомест.