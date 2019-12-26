"Мемориал" подал в ЕСПЧ вторую жалобу калининградского анархиста Лукичева

Правозащитный центр «Мемориал» подал в Европейский суд по правам человека вторую жалобу анархиста из Калининграда Вячеслава Лукичева, передает «МБХ медиа».

Правозащитники указали, что были нарушены права Лукичева на свободу выражения мнения и на справедливый суд. Перед этим «Мемориал» подавал жалобу о необоснованном аресте, нарушении права на суд в течение разумного срока и права на безотлагательное рассмотрение судом законности заключения под стражу.

Вячеслав Лукичев был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание теракта). Поводом стал его комментарий о теракте в здании управления ФСБ в Архангельске.

В марте Московский окружной военный суд признал Лукичева виновным и оштрафовал его на 500 тысяч рублей. Позже суд учел время содержания под стражей и снизил сумму до 300 тысяч.