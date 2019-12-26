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12:03

Смольный выделил ГИКу на 2020 год 481 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный выделил ГИКу на 2020 год 481 млн рублей

Комитет финансов Смольного выделил Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2020 год 481 млн рублей. Об этом на заседании 26 декабря сообщил председатель комиссии Виктор Миненко, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

По его словам, 224 млн рублей из общей суммы пойдут на создание новых территориальных избирательных комиссий. Миненко добавил, что на плановый 2021 год комитет планирует выделить ГИКу 799 млн рублей, а на 2022 год - 480 млн рублей. 

Напомним, Горизбирком решил создать 34 новых ТИКа. Решение одобрила Центральная избирательная комиссия. ГИК должен подготовить подробный план создания территориальных избиркомов к 15 января.

София Саттарова


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