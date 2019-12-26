Смольный выделил ГИКу на 2020 год 481 млн рублей Комитет финансов Смольного выделил Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2020 год 481 млн рублей. Об этом на заседании 26 декабря сообщил председатель комиссии Виктор Миненко, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. По его словам, 224 млн рублей из общей суммы пойдут на создание новых территориальных избирательных комиссий. Миненко добавил, что на плановый 2021 год комитет планирует выделить ГИКу 799 млн рублей, а на 2022 год - 480 млн рублей. Напомним, Горизбирком решил создать 34 новых ТИКа. Решение одобрила Центральная избирательная комиссия. ГИК должен подготовить подробный план создания территориальных избиркомов к 15 января. София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен