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12:17

На сотрудника пресс-службы Росгвардии напали в Москве

фото ЗакС политика На сотрудника пресс-службы Росгвардии напали в Москве

На сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева напали двое неизвестных в субботу, 21 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя службы Валерия Грибакина.

По словам Грибакина, утром в свой выходной Кудрявцев вышел из дома в гражданской одежде, и там на него напали двое неизвестных. Он дал отпор нападавшим, запомнил их приметы, и позже злоумышленников задержала полиция, заявил Грибакин.

Кудрявцев получил ушиб мягких тканей лица, его здоровью ничего не угрожало, добавил представитель Росгвардии. Он подчеркнул, что служба не связывает произошедшее со служебными обязанностями своего сотрудника.

«Есть все основания предполагать, что нападение было совершено с целью ограбления», - пояснил Грибакин.

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