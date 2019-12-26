В офисе ФБК силой задержали Навального

Столичные правоохранители вышибли дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией и силой задержали оппозиционера Алексея Навального, информирует пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск", - известила Ярмыш.

Причина, по которой задержали Навального, пока не ясна.

Леонид Волков поспешил добавить, что, как он и предсказывал, у сотрудников фонда уже изъяли технику.

"Я ж говорю, грабеж. Всех сотрудников, кроме самого Навального, уже выпустили, но у каждого забрали ноут (телефоны оставили). Ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18гг! Логика!" - негодует Волков.

Напомним, нынешней осенью против ФБК возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, после чего организацию внесли в реестр иностранных агентов. Возбуждение дела сопровождалось массовыми обысками в региональных штабах Навального и дома у активистов.