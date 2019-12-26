Путин предложил вывести бизнес из-под действия статьи о преступном сообществе

Президент Владимир Путин предложил вывести учредителей, руководителей и работников юридических лиц из-под уголовной ответственности по статье о преступном сообществе. Внесенный им в Госдуму законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Путин предлагает внести поправки в ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По его мнению, в ней следует прописать, что «учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица» не подлежат уголовной ответственности только за то, что они входят в состав организованной структуры. Исключением будут случаи, когда организация или ее структуры заведомо созданы для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Президент в пояснительной записке обратил внимание на «тревожную тенденцию», когда статья о преступных сообщества применяется формально против учредителей, глав и сотрудников компаний, которые ведут обычную экономическую деятельность. До этого в ходе прямой линии он обращал внимание, что под преступное сообщество можно подвести «совет директорой любой организации».