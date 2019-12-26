Депутаты МО «Гавань» решили внести законопроект о снижении муниципального фильтра

Муниципальный совет МО «Гавань» на заседании в среду, 25 декабря, принял решение внести в Законодательное собрание Петербурга проект закона о снижении муниципального фильтра с 10% до 6%, сообщил ЗАКС.Ру заместитель главы муниципалитета Сергей Кузин.

По его словам, инициативу в городском парламенте уполномочили представлять главу МО «Гавань» Нэлли Вавилину.

Также 26 декабря на сайте Заксобрания появился текст аналогичного законопроекта, внесенного муниципальным советом МО «Смольнинское». По словам Кузина, инициативы о снижении мунфильтра будут утверждать и другие органы местного самоуправления, в которых оппозиция получила большинство мест, в частности, МО № 72.

- Это кампания. Мы хотим показать, что это не только наша инициатива, но и инициатива многих муниципальных депутатов, - отметил замглавы МО «Гавань».

Ранее председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок, отвечая на вопрос журналистов об инициативах оппозиционных муниципалов, сообщил, что пока еще рано говорить о муниципальном фильтре:

- Выборы еще очень далеко, поэтому время для обсуждения еще будет. Может быть, к тому времени уже изменится федеральное законодательство в этой части.

Напомним, желающим принять участие в выборах губернатора Петербурга, согласно региональному законодательству, необходимо собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов из 3/4 муниципалитетов города. Федеральное законодательство позволяет снизить эту планку до 5%.

На состоявшихся в 2019 году губернаторских выборах потенциальные кандидаты были вынуждены обращаться за помощью к представителям «Единой России», контролировавшей подавляющее большинство муниципальных советов. В итоге были отсеяны даже хорошо известные в городе политики. Каждый из двух оппозиционных кандидатов, допущенных до выборов, получил меньше 17%, а победу в первом туре одержал назначенный президентом Владимиром Путиным временным губернатором Александр Беглов.

Даже после относительного успеха оппозиции на сентябрьских муниципальных выборах 2019 года, у нее нет нужного количества депутатов местных советов, чтобы выставить на следующие выборы единого кандидата ото всех партий.

Сергей Еремеев

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