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13:15

Издание "7х7" получило штраф за публикацию материалов на языке коми

фото ЗакС политика Издание "7х7" получило штраф за публикацию материалов на языке коми

Публикация заметок на языке коми обернулась штрафом в размере 20 тысяч рублей для межрегионального интернет-журнала "7х7".

Издание признали виновным в нарушении порядка распространения продукции СМИ (ч. 1 ст. 12.31 КоАП). В частности, речь идет о публикациях блогера Николая Удорятина, который для написания статей использовал язык коми. Кроме того, поводом для "санкции" послужили заметки на английском языке.

При регистрации "7х7" указывало языком распространения материалов русский. По мнению эксперта Роскомнадзора по республике Коми Ольги Глушаевой, если учредитель регистрировал СМИ, он должен следить за публикациями либо вносить изменения в сведения о регистрации.

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