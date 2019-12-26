Навальный: Причина обысков в ФБК - отказ Жданова удалять фильм "Он вам не Димон"

Политик Алексей Навальный известил, что основная причина, по которой оперативники ворвались сегодня с обысками в Фонд борьбы с коррупцией, - отказ оппозиционеров удалять из YouTube фильм-расследование "Он вам не Димон".

Изначально уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК РФ) было возбуждено в отношении директора ФБК Ивана Жданова. Его и его жену дважды вызывали на допрос в СК по данному вопросу. Однако сам соратник Навального даже после всех бюрократических перипетий остался непреклонен и видео удалять отказался.

"И пусть заказчики этого рейда сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю: «Он вам не Димон» не будет удалён, не смотря ни на какое давление", - написал Навальный у себя в Instagram.

Примечательно, но обыски проводятся по инициативе спецназа ФССП "Скала" - шеврон одного из силовиков узнал адвокат Сергей Бадамшин.