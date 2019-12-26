18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:55

ГУДП "Центр" скрыло субподрядчиков на уборку Петербурга и готово им доплачивать

фото ЗакС политика ГУДП "Центр" скрыло субподрядчиков на уборку Петербурга и готово им доплачивать

ГУДП «Центр» в аукционах на очистку тротуаров скрыло победителей под именем «Участник №1», а цена на контракты превышает расчеты по нормативам Смольного, пишет MR7.

Контракт ГУДП, подведомственного комитету по благоустройству, заключен со Смольным на уборку территорий семи районов Петербурга: Невского (левый берег), Центрального, Петроградского, Адмиралтейского, Василеостровского, Московского и Фрунзенского. При этом предприятие решило передать часть работ субподрядчикам и провело аукционы на 502 млн рублей.

Пока заключены пять контрактов из семи, кроме связанных с Василеостровским и Фрунзенским районами. Единственная известная под своим именем компания-победитель – ООО «Трэйдклин», которая займется уборкой тротуаров в Адмиралтейском районе за 42,8 млн рублей. В прошлом году она убирала в этом районе практически за ту же сумму в 42,6 млн рублей.

Победившие субподрядчики остались неизвестны в Центральном, Петроградском, Московском и Невском районах. При этом подавшая заявку на участие в Центральном районе компания оказалась единственным участником.

В техническом задании прописано, что доплачивать ГУДП «Центр» будет за счет собственных средств. По подсчетам MR7, тарифы, от которых рассчитывалась цена аукционов «Центра», оказались выше нормативов, которые утвердил Смольный в конце мая. Согласно нормативам, максимальный тариф на ручную уборку тротуаров составляет 76 копеек за квадратный метр зимой и 14 копеек – в летний период. Смольный не может выделить подведомственной организации суммы, которые бы рассчитывались исходя из тарифов выше этого.

Тарифы, от которых рассчитывалась цена аукционов «Центра», в среднем составили 1,29 рублей, подсчитало издание. К примеру, в Центральном районе победившая на аукционе компания получит за уборку тротуаров 1-1,92 рубля зимой и 0,2-0,72 рубля летом. Предприятие ситуацию пока не прокомментировало.

Это не первый раз, когда имена субподрядчиков ГУДП «Центр» не разглашаются. Такая же ситуация была в 2018 году.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

2 декабря, 11:47 Улицы Петербурга убирают песком с солью после сильного снегопада

28 ноября, 15:38 Смольный увеличил запасы соли в пять раз для борьбы с гололедом зимой

14 ноября, 16:26 Смольный готов убирать улицы зимой с минимумом соли

6 ноября, 19:09 Уволенная Бегловым из-за снега экс-глава Василеостровского района стала сотрудницей его администрации

24 июля, 11:34 Крыши двух тысяч домов реконструируют к зиме для борьбы с сосульками

16 июля, 16:22 ЖКС выплатила пострадавшей от гололедицы пенсионерке 230 тысяч рублей

16 июля, 12:57 "Лопаты Беглова" стали заразительным примером для мэра Красноярска

26 апреля, 21:36 Смольный готовится к зиме и заказывает вывоз снега со своей территории

23 апреля, 13:15 Уборку петербургских улиц планируют завершить к Первомаю

5 апреля, 12:55 Прокуратура внесла Беглову представление из-за плохой уборки снега в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:02 Беглов и Мединский подискутировали о будущем "Ленфильма"

16:42 СК допрашивает спецкора "Новой газеты" Полухину в рамках дела о ЧВК "Е.Н.О.Т."

16:14 Градозащитники пикетировали у КГИОП из-за отказа ведомства брать под охрану новые памятники

15:53 "Единая Россия" нашла Дмитрию Медведеву помощников

15:31 Экс-сенатор Арашуков и его отец стали фигурантами трех новых уголовных дел

15:07 Мать фигурантки дела "Нового величия" Павликовой прекратила голодовку

15:00 В Волгограде с фронтовички требовали деньги за шампанское, выпитое на банкете у чиновников

14:35 Муниципал: «Яблочник» из МО № 7 отстоял отобранный у единоросса мандат в Горсуде

14:26 На фоне обыска в ФБК прокуроры звонят петербургским "навальнистам" и спрашивают, в офисе ли они

14:04 Обвинение запросило длительные сроки в колонии для пензенских фигурантов дела "Сети"*

14:00 Петербург получит 800 млн рублей на реализацию проектов в сфере образования

13:55 ГУДП "Центр" скрыло субподрядчиков на уборку Петербурга и готово им доплачивать

13:49 Вишневский допускает досрочные выборы губернатора Петербурга в 2020 году

13:30 Навальный: Причина обысков в ФБК - отказ Жданова удалять фильм "Он вам не Димон"

13:20 Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru