ГУДП "Центр" скрыло субподрядчиков на уборку Петербурга и готово им доплачивать

ГУДП «Центр» в аукционах на очистку тротуаров скрыло победителей под именем «Участник №1», а цена на контракты превышает расчеты по нормативам Смольного, пишет MR7.

Контракт ГУДП, подведомственного комитету по благоустройству, заключен со Смольным на уборку территорий семи районов Петербурга: Невского (левый берег), Центрального, Петроградского, Адмиралтейского, Василеостровского, Московского и Фрунзенского. При этом предприятие решило передать часть работ субподрядчикам и провело аукционы на 502 млн рублей.

Пока заключены пять контрактов из семи, кроме связанных с Василеостровским и Фрунзенским районами. Единственная известная под своим именем компания-победитель – ООО «Трэйдклин», которая займется уборкой тротуаров в Адмиралтейском районе за 42,8 млн рублей. В прошлом году она убирала в этом районе практически за ту же сумму в 42,6 млн рублей.

Победившие субподрядчики остались неизвестны в Центральном, Петроградском, Московском и Невском районах. При этом подавшая заявку на участие в Центральном районе компания оказалась единственным участником.

В техническом задании прописано, что доплачивать ГУДП «Центр» будет за счет собственных средств. По подсчетам MR7, тарифы, от которых рассчитывалась цена аукционов «Центра», оказались выше нормативов, которые утвердил Смольный в конце мая. Согласно нормативам, максимальный тариф на ручную уборку тротуаров составляет 76 копеек за квадратный метр зимой и 14 копеек – в летний период. Смольный не может выделить подведомственной организации суммы, которые бы рассчитывались исходя из тарифов выше этого.

Тарифы, от которых рассчитывалась цена аукционов «Центра», в среднем составили 1,29 рублей, подсчитало издание. К примеру, в Центральном районе победившая на аукционе компания получит за уборку тротуаров 1-1,92 рубля зимой и 0,2-0,72 рубля летом. Предприятие ситуацию пока не прокомментировало.

Это не первый раз, когда имена субподрядчиков ГУДП «Центр» не разглашаются. Такая же ситуация была в 2018 году.