Петербург получит 800 млн рублей на реализацию проектов в сфере образования

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление правительства города, согласно которому одобренными считаются пять соглашений, заключенных с Министерством просвещения.

Речь идет о предоставлении Северной столице в 2020-2022 годах 800 млн рублей из федбюджета на реализацию ряда инициатив в рамках нацпроекта "Образование".

Финансирование будет использовано для создания центра опережающей профессиональной подготовки, детского технопарка "Кванториум"; регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и одного центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

Кроме того, деньги пойдут на внедрение в 456 школах города целевой модели цифровой образовательной среды, а также на возведение трех центров для детей "IT-куб".

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