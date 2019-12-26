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14:00

Петербург получит 800 млн рублей на реализацию проектов в сфере образования

фото ЗакС политика Петербург получит 800 млн рублей на реализацию проектов в сфере образования

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление правительства города, согласно которому одобренными считаются пять соглашений, заключенных с Министерством просвещения.

Речь идет о предоставлении Северной столице в 2020-2022 годах 800 млн рублей из федбюджета на реализацию ряда инициатив в рамках нацпроекта "Образование". 

Финансирование будет использовано для создания центра опережающей профессиональной подготовки, детского технопарка "Кванториум"; регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и одного центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

Кроме того, деньги пойдут на внедрение в 456 школах города целевой модели цифровой образовательной среды, а также на возведение трех центров для детей "IT-куб".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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