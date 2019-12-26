Градозащитники пикетировали у КГИОП из-за отказа ведомства брать под охрану новые памятники

Активисты движения "Живой город" вышли с одиночными пикетами к зданию, в котором располагается комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Суть претензий градозащитников сводится к тому, что ведомство, по их мнению, не исполняет собственного обещания - включать в перечень выявленных памятников новые.

Дело в том, что некоторое время назад у горожан появилась возможность предлагать КГИОП, какие ценные здания следует взять под госохрану. Инициативные граждане активно пользуются данной возможностью, однако комитет отклоняет большую часть заявок - даже в тех случаях, уверяют активисты, "когда речь идет о действительно ярких зданиях, а заявки детально проработаны специалистами".

Это, например, здания ВНИИБ и ВНИПИЭТ, исторические дачи в Ушково и многие другие.