18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:40

"Дочь Путина" Катерина Тихонова вошла в состав Совета при правительстве по развитию физкультуры

фото ЗакС политика "Дочь Путина" Катерина Тихонова вошла в состав Совета при правительстве по развитию физкультуры

Предполагаемая дочь нынешнего президента России Катерина Тихонова стала членом  Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта, следует из опубликованного на сайте кабмина постановления, на которое обратила внимание "Русская служба BBC".

Всего в состав структуры вошли 28 человек, её главой стала вице-премьер Ольга Голодец. Согласно постановлению, Тихонова является генеральным директором Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие", более известного как "Иннопрактика".

В числе других именитых членов Совета - дочь руководителя Минобороны Ксения Шойгу.

Катерина Тихонова профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом, выступала на российских и международных соревнованиях с партнером Иваном Климовым. На чемпионате России 2014 года пара выиграла серебряные медали. С некоторых пор женщину стали часто показывать в том или ином сюжете по федеральным телеканалам.

На недавней пресс-конференции Владимира Путина спросили, являются ли Катерина Тихонова и Мария Воронцова его дочерями. Президент назвал их "женщинами" и более ничего не сообщил.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:59 Смольный объявил о выплате долгов по зарплате рабочим ОАО "Метрострой"

20:31 Мать и сестра Арашукова стали фигурантками дела о растрате

19:51 ФССП закупает награды для своих сотрудников за 5 млн рублей

18:56 СМИ: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

18:40 Телеканал "Спас" получит от государства 1,1 млрд рублей

18:23 Спецкора "Новой газеты" отпустили после допроса

18:11 Харлашкин: С 1 января в "Метрострое" начнется масштабный аудит

17:41  «Партийный Дед Мороз» от ЛДПР поедет на «жиринобусе» на ёлку

17:40 "Дочь Путина" Катерина Тихонова вошла в состав Совета при правительстве по развитию физкультуры

17:36 Верховный суд признал законным ликвидацию движения "За права человека"

17:02 Беглов и Мединский подискутировали о будущем "Ленфильма"

16:42 СК допрашивает спецкора "Новой газеты" Полухину в рамках дела о ЧВК "Е.Н.О.Т."

16:14 Градозащитники пикетировали у КГИОП из-за отказа ведомства брать под охрану новые памятники

15:53 "Единая Россия" нашла Дмитрию Медведеву помощников

15:31 Экс-сенатор Арашуков и его отец стали фигурантами трех новых уголовных дел

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru