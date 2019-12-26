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17:41

 «Партийный Дед Мороз» от ЛДПР поедет на «жиринобусе» на ёлку

фото ЗакС политика  «Партийный Дед Мороз» от ЛДПР поедет на «жиринобусе» на ёлку

Праздничный автобус ЛДПР 28 декабря отправится на «Автоёлку-2019» в исторический район Михайловка на севере Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

«Жиринобус», как назвали транспортное средство в партии, будет курсировать по улицам города все новогодние праздники. В ЛДПР обещают, что в нем все желающие смогут получить подарки «от партийного Дед Мороза».

«ЛДПР всегда поздравляет горожан с Новым Годом, в этот раз мы решили использовать наш партийный автобус. Это КАВЗ прошлого века, подаренный лично Председателем партии Владимиром Жириновский, наряженный общими усилиями активистов. Все каникулы партия ЛДПР будет создавать праздничное настроение петербуржцам и гостям города», - прокомментировал координатор петербургского отделения партии Юрий Ломакин.

Автоёлка – ежегодный флешмоб петербургских водителей, во время которого автомобилисты выстраиваются в форме новогодней ели. В Петербурге Автоёлка проводится с 2016 года.

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