Харлашкин: С 1 января в "Метрострое" начнется масштабный аудит

Исполняющий обязанности главы "Метростроя" Сергей Харлашкин известил, что в самом начале нового года - с 1 января - в компании начнется полноформатный аудит, пишет 78.ru.

Не исключено, подчеркнул он, что после изучения финансовой и хозяйственно-экономической деятельности учреждения его структура может кардинально измениться.

"У компании, которая может принадлежать городским властям, будут сторонние подрядчики. При невозможности санации «Метростроя» останется и оборудование, и люди, — их не уволят", - пообещал чиновник.

Скорее всего, финансовое положение компании будет понятно к первому собранию акционеров, которое состоится 20 февраля.

"Признаки банкротства существуют, при желании есть за что зацепиться. У всех есть желание спасти. Не будем спасать, только если однозначно спасти невозможно. Бренд останется тем же, возможно, что-то типа «Метрострой Санкт-Петербурга»", - пояснил нынешний глава компании.

Начиная с завтрашнего дня, напомним, "Метрострой" собирается начать выплачивать своим рабочим долги по заработной плате.

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