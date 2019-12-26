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18:23

Спецкора "Новой газеты" отпустили после допроса

фото ЗакС политика Спецкора "Новой газеты" отпустили после допроса

Корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили после допроса на Петровке, 38, передает «Новая газета». Она уже дома.

Редакция «еще раз» выразила «недоумение и возмущение действиями следственных органов». По словам журналистов, правоохранители не обращались к ним за необходимой информации, а вместо этого пришли в шесть утра с обысками домой к Полухиной, где находились малолетние дети, и отказывались пустить к ней адвокатов.

Ранее Следком подтвердил обыски в доме журналистки. Мероприятия были связаны с делом участников ЧВК «Е.Н.О.Т. корп». Сообщалось, что обыски проходили также дома у врача-патологоанатома, академика РАН Михаила Пальцева и супруги его советника Ксении Молокоедовой.

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