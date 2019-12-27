ФБК продал на аукционе новогодний рисунок силовика, оставшийся после обысков

Бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков в своём Facebook провёл аукцион по продаже рисунка силовика, сделанного во время обысков в ФБК 26 декабря.

На листе бумаги изображён силовик, над ним - надпись «С Новым Годом». Картину Волков назвал «Порыв чувств».

Аукцион продлился до полуночи 27 декабря, стартовая цена была 0 рублей. В итоге рисунок купил Алексей Беляев за 50 тысяч рублей. Волков в Telegram-канале подметил, что продажей рисунка «пару ноутбуков отбили».

Накануне в офисе ФБК прошли обыски, связанные с отказом удалить расследование «Он вам не Димон» по решению суда. У сотрудников, по словам Волкова, изъяли 17 ноутбуков, сервера, коммутаторы и другое оборудование.