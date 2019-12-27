Шендерович: У нас все преступления совершаются по закону

Публицист и писатель Виктор Шендерович отметил специфичность решений, принимаемых в России на высшем государственном уровне. Формализм и юридическая оформленность, как он их видит, такова, что придраться зачастую сложно, однако это не отменяет для него весь характер и все существо большинства решений - в особенности по политическим вопросам. Для Шендеровича наполнение их абсолютно противоречит духу закона.

"Весь беспредел, все чудовищные нарушения прав человека, все преступления совершаются по закону. И в этом смысле расхождение между законом и справедливостью, этот зазор, который есть даже в Норвегии, но в Норвегии это маленький зазор, а у нас это пропасть. Которая заканчивается лубянским стрелком с одной стороны, а с другой стороны – целованием паровоза", - произнес комментатор в эфире "Эха Москвы".

Гость студии напомнил о сталинской "самой свободной" Конституции и, применительно к сегодняшним временам, об имитационной природе институтов - в первую очередь, прессы, судов и выборов.