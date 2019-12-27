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11:59

Лимонов вновь недоволен "гадящим" России Эрдоганом

фото ЗакС политика Лимонов вновь недоволен "гадящим" России Эрдоганом

Писатель и политик Эдуард Лимонов возмутился новым внешнеполитическим маневром государственного лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, "занявшегося" Ливией, которая, по убеждению основателя "Другой России", представляет собой стратегический интерес для России. Возмущается поведением политика писатель не в первый раз.

"Эрдоган собрался послать свою армию в Ливию, убивать русских, якобы там около двух тысяч бойцов ЧВК-Вагнер. Ну и что, опять будете выгораживать Эрдогана. власть придержащие? Будете его,этого, выгораживать? Для начала надо бы посадить за решётку тех советников, которые уговорили ВВП  дружить с Турцией", - гласит его пост в "Живом журнале".

Лимонов напомнил, что, по его сведениям, именно бывший охранник турецкого лидера демонстративно застрелил российского посла Андрея Карлова.

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