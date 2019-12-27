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16:01

"Новая газета" обжаловала в суде обыск у спецкорра Юлии Полухиной

фото ЗакС политика "Новая газета" обжаловала в суде обыск у спецкорра Юлии Полухиной

«Новая газета» подала в Тверской суд Москвы жалобу на действие правоохранителей, пришедших с обыском к корреспонденту издания Юлии Полухиной, передает «Интерфакс». Издание требует признать незаконным проведение обыска и допроса журналистки в отсутствие адвоката.

Следователи пришли с обыском в дом Полухиной рано утром 26 декабря. Мероприятия были связаны с делом участников ЧВК «Е.Н.О.Т. корп». Сообщалось, что обыски проходили также дома у врача-патологоанатома, академика РАН Михаила Пальцева и супруги его советника Ксении Молокоедовой.

Редакция «Новой газеты» заявила, что возмущена действиями следователей. По словам журналистов, правоохранители не обращались к ним за необходимой информации, а вместо этого пришли в шесть утра с обысками домой к Полухиной, где находились малолетние дети, и отказывались пустить к ней адвокатов.

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