Городскую Масленицу в Петербурге оценили в 30,1 млн рублей

Комитет по развитию туризма Петербурга планирует в период с 24 февраля по 1 марта провести первое городское масленичное гуляние с пиротехническим шоу и концертом звезд эстрады. Соответствующая закупка опубликована 27 декабря. Начальная цена контракта 30,1 млн рублей.

В документации сообщается, что праздник будет проведен в одном из городских парков. В плане мероприятия: интерактивная и игровая программы, тематические мастер-классы, концерт и пиротехническое шоу.

В "тематических забавах, эстафетах, активных играх в соответствии с обычаями и традициями праздника" смогут принять участие дети дошкольного и школьного возрастов, а также их родители. Ожидается не менее 6 разных игр с привлечением десятка аниматоров.

Интерактивных программ будет 10 штук. В документации не раскрывают деталей запланированных развлечений. Например, интерактивно-развлекательная площадка №3 в техзадании описывается так: "Состоит из стеклопластика с резиновыми элементами, высотой не менее 1,30 м, длиной не менее 2м. С ограждением по периметру площадки".

На мастер-классах гостей городского праздника покажут, как самостоятельно сделать куклу, оберег и как расписывают дерево.

Для участия в концерте пригласят не менее двух коллективов или артистов, получивших премию "Золотой граммофон", "Песня года", "Премию RU.TV" или "Муз-ТВ". На популярных артистов выделили 2 млн рублей. Ожидаются выступления фольклорных коллективнов и современной этнической музыкальной группы.

"Пиротехническое шоу должно развиваться по нарастающей к финалу", обещается в документации.

Для нового городского праздника подрядчик должен будет разработать единую концепцию и логотип. На площадке будут установлены различные арт-объекты и металлическая конструкция "Масленица" высотой 11 метров и стоимостью в 545 тысяч рублей..

Судя по техзаданию, мероприятие будут широко рекламировать в СМИ и соцсетях - на эти цели выделено 1,6 млн рублей. Кроме того, для петербургской Масленицы-2020 будет разработано мобильное приложение с AR-технологией (дополненная реальность) для iOS и Android за 862 тысячи рублей. А вот о традиционных масленичных блинах в техзадании нет ни слова.