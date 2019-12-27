Депутаты МО "Светлановское" решили разобраться с главой совета через СК

Депутаты муниципального округа "Светлановское" пожаловались на главу совета в городское управление Следственного комитета, пишет "Коммерсант".

Суть претензий состоит в том, что за утверждение местного бюджета, по уверению муниципальных депутатов Софьи Тимец и Марии Воюцкой, проголосовало 16 декабря менее двух третей их коллег. Судятся женщины с Яниной Евстафьевой.

"Присвоила себе полномочия совета и сказала, что решения приняты", - говорится в их сформулированной жалобе.

Ранее прокуратура наказала главу МО «Светлановское» за игнорирование депутата ЗакСа.

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