Перевозчики мусора обратились с претензиями к архангельскому губернатору Орлову

Операторы твердых коммунальных отходов (ТКО) написали официальное письмо губернатору Архангельской области Игорю Орлову. В документе выражается протест против вынужденного сотрудничества с монополистом, избранным администрацией.

"В целях противодействия мутным схемам «ЭкоИнтегратора» местные действующие операторы ТКО создали Региональную ассоциацию операторов ТКО", - гласит сообщение, опубликованное в группе "Поморье - не помойка".

Сообщается, что 26 декабря на встречу и диалог были приглашены чиновники, но никто не явился. Бизнесмены сильно недовольны проводимой губернатором политикой в сфере утилизации мусора.

Отметим, что больше года на станции Шиес в Архангельской области активисты стараются воспрепятствовать строительству крупного мусорного полигона.