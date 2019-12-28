Журналист Иван Голунов не считает себя обязанным поддерживать политзаключеннных

Журналист-расследователь Иван Голунов, которому минувшим летом подбросили наркотики и с которого вскоре сняли обвинение, рассказал об укладе своей жизни спустя полгода. Его смущает то, что ему постоянно советуют, как следует себя вести, кого поддерживать и кого не поддерживать, и смущают моральные претензии. За несколько месяцев, по его словам, ему на почтовый ящик поступило порядка 7 тысяч писем с личными драмами, и он не успевает их даже прочитать. Рассматривать советы в такой ситуации он и вовсе не берется.

"Довольно сильно задело, когда меня начали теггать в фейсбуке и писать в личные сообщения, типа: «Мы за тебя выходили. Надеюсь, ты не зассышь прийти на суд к тому-то». И я вот тут немножко как бы прифигел. Во-первых, что вы знаете о моей жизни сейчас, и могу ли я чисто физически прийти на этот суд?", - воскликнул он в интервью "Новой газете", намекая на то, что до сих пор его будни организованы специфически, а квартира вынужденно служит "музеем".

Голунову также удивительно, что, по мнению некоторых политически активных граждан, он якобы должен поддерживать преследуемых участников летних московских митингов за честные выборы.

"А почему я должен участвовать в поддержке политзаключенных? А почему это «московское дело»? Почему не дело «Нового величия»? Почему не дело сестер Хачатурян? Почему это не тысячи людей по 228-ой статье?", - риторически спросил журналист.

В его представлении, не существует "кодекса рукопожатного человека" - вещей, которые однозначно нужно поддерживать российскому гражданину.

Напомним, что после скандала с наркотиками несколько московских полицейских, имевших отношение к их подбрасыванию Голунову, были уволены.