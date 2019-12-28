Лимонов полагает, что московской мэрии требуется забвение "славного бунтарского прошлого"

После того, как столичная мэрия вновь отказала незарегистрированной партии "Другая Россия" митинговать в центре Москвы (у монумента на Красной Пресне), ее лидер Эдуард Лимонов объявил о том, что 31 декабря вместо митинга пройдет открытое партсобрание. Будущее видится ему в мрачном свете: он видит целенаправленную политику подавления любого протеста.

"Вот думаю, что вскоре и Монумент снесут. Ну как-то ночью... Чтобы ничто не напоминало о славном бунтарском прошлом Москвы. Какая первая русская революция, мол, всегда был Собянин. Никакой первой и никакой третьей и в видах не было, ну вторая ещё как-никак, буржуазная, обозначалась. Так будут вам в бошки вкрапливать", - написал литератор в своем "Живом журнале".

По мнению Лимонова, сегодня россиянин сыт, но ему "всё нельзя".