18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:16

Волков рассказал о специальных правилах поведения при обысках для сотрудников ФБК

фото ЗакС политика Волков рассказал о специальных правилах поведения при обысках для сотрудников ФБК

Координатор сети штабов Алексея Навального Леонид Волков отчитался в Facebook о текущей ситуации в Фонде борьбы с коррупцией, рассказав о том, как в условиях уголовного преследования ему удается выживать.

Жизнь, по словам Волкова, заставила его и его сподвижников покупать самую дешевую технику, поскольку ее регулярно отнимает и не возвращает государство.

"Все сотрудники очень хорошо умеют и знают, как шифровать диски, какие ставить пароли и т.д.; ни разу ни с одного изъятого компьютера или телефона у нас ничего не утекло, все процедуры по защите информации на случай изъятия четко отработаны и неукоснительно соблюдаются. То, что никаких данных добыть СК, ФСБ и прочие кремлевские жулики не могут, им прекрасно известно — но они все равно повторяют ограбления, потому что у них и нет никакой иной цели, кроме ограбления", - гласит пост политика.

Денег ФБК не хватает, в связи с чем у всех неравнодушных Волков их снова попросил.

Напомним, что оппозиционерам вменяют отмывание на сумму 1 млрд рублей. Обвинения и Волков, и Навальный находят смехотворными.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:16 Волков рассказал о специальных правилах поведения при обысках для сотрудников ФБК

13:54 В Смольном утверждают о полной готовности Купчино к зимней непогоде

12:56 Пархоменко пожелал полицейским слышать звук падающей бутылки при близком общении с женщинами

12:07 Лимонов полагает, что московской мэрии требуется забвение "славного бунтарского прошлого"

11:24 Архангельский губернатор Орлов объяснил свое нежелание общаться с экоактивистами

10:36 Журналист Иван Голунов не считает себя обязанным поддерживать политзаключенных

27 декабря, 20:58 В Петербурге проходит последний политический "метропикет" в 2019 году

27 декабря, 20:50 Смольный готов потратить 8,1 млн рублей на Арктический конгресс и квест

27 декабря, 20:25 Сергей Зверев намерен защитить свои права в ЕСПЧ

27 декабря, 19:59 Перевозчики мусора обратились с претензиями к архангельскому губернатору Орлову

27 декабря, 19:37 "Жемчужный пляж" снова защищали с плакатами в руках - на китайском

27 декабря, 18:52 В Госдуме просят признать новогодние застолья в России наследием ЮНЕСКО

27 декабря, 18:31 Беглов ответил Вишневскому о перевозке урановых "хвостов" через Петербург

27 декабря, 18:21 В Петербурге с 2020 года повысится МРОТ

27 декабря, 17:45 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" решили разобраться с главой совета через СК

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru