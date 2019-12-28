Профессор Соловей: Власть продуцирует ценности разрушения

Профессор, политолог Валерий Соловей подвел итоги года и среди наиболее обсуждаемых событий и заметных факторов выделил явление, не привязанное ко времени: роль пропаганды, которую транслирует федеральное телевидение, и ее содержание. Для эксперта говорящееся в большинстве общественно-политических телеэфиров являет собой пример беспримесного зла и нечто, откровенно вредящее человеческой природе.

"[Люди нуждаются] в уважении, в свободе, в сострадании. Власть должна создавать условия, при которых эти качества могли бы реализовываться, или хотя бы не мешать этим человеческим качествам реализовываться. Но она продуцирует совершенно другие ценности — ценности разрушения, ценности ненависти, ценности насилия. Наша пропаганда — это механизм насилия. Пропаганда насилия, пропаганда войны, вполне подходящая под определение в Уголовном кодексе в полном смысле этого слова", - рассудил ученый в эфире "Эха Москвы".

По мнению Соловья, ситуация с контентом федерального телевидения настолько усугубилась и настолько запущена, что во многом из-за нее речь идет уже не о жизни, а о выживании нации. Впрочем, как и раньше, он признает, что популярность ТВ идет на спад и "капитуляция" его неминуема.