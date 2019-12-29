"Здравый смысл победил": Путин узаконил курилки в аэропортах

Владимир Путин подписал законотворческую инициативу, согласно которой курение в аэропортах становится легитимным - но только в специально отведенных для этого местах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Здравый смысл победил. Курильщики больше не будут вынужденно нарушать закон в санитарных комнатах аэропортов, а некурящие люди не будут страдать от загрязнённого дымом пространства", - прокомментировал решение президента автор закона, единоросс Сергей Боярский на своей странице Instagram.

Напомним, впервые обозначенная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы еще в 2017 году.

Курилки из аэропортов убрали после введения антитабачного закона в 2013 году. Тогда курить запретили в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов госвласти, по делам молодежи, на рабочих местах, на городском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках.

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