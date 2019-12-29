Жириновский предложил способ "разгрузить" президента

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал способ, который бы помог главе государства "расслабиться" и "разгрузить" напряженный трудовой график: для этого, уверен либерал-демократ, президенту следует учредить новую должность.

"Помимо исключения слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков в Конституции, нужно ввести еще пост вице-президента, чтобы разгрузить главу государства. Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром", - поделился догадками политик у себя в Telegram-канале.

Ранее о том, что из Основного закона страны следовало бы убрать пункт о том, что президент может руководить страной два срока подряд, рассуждал сам Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Впрочем, чуть позже он уточнил, что торопиться с решением нельзя, так как превентивном вопрос следует полноформатно обсудить.

Согласно положениям Конституции, один и тот же человек имеет право занимать пост главы государства только два срока подряд. Закон допускает переизбрание на третий и четвертый сроки только в том случае, если между вторым и третьим был перерыв.