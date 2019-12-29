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15:52

Фигурантам дела о брошенном в офис ЕР файере предъявили "обновленное" обвинение

фото ЗакС политика Фигурантам дела о брошенном в офис ЕР файере предъявили "обновленное" обвинение

Участникам уголовного разбирательства о разбитом окне в офисе "Единой России" и брошенном туда же файере Андрею Ейкину и Елене Горбань предъявили "обновленное" обвинение в окончательной редакции, известил адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

"Ейкин А. Н совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, по мотивам политической ненависти против Всероссийской политической партии „Единая Россия“", - утверждается в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Следователи решили, что Горбань разбила окно офиса, а еще один фигурант дела - Алексей Кобаидзе - бросил туда шашку. Ейкин же производил видеофиксацию на телефон.

Елисеев сообщил, что это уже второе обвинение, которое предъявляют Ейкину.

"В предыдущем постановлении было указано, что фигурантом дела также является Святослав Речкалов, но сейчас перепредъявили обвинение — убрали Речкалова и вернули предмет используемый в качестве оружия. Какой именно — в постановлении не уточняют", - поделился адвокат.

Напомним, по версии представителей СК, Ейкин вместе с Кобаидзе, Горбань, Речкаловым и Азатом Мифтаховым являются организаторами преступления: якобы Горбань разбила окно в офисе ЕР, Кобаидзе забросил внутрь файер, Ейкин снял действо на телефон, а Речкалов опубликовал видео в интернете.

До этого молодых людей обвиняли в хулиганстве с применением оружия, однако этот признак преступления из обвинения убрали.

Год назад расследование было заморожено, однако в феврале 2019 года возобновлено вновь - тогда задержали аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

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