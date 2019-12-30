Экс-главу МО "Юго-Запад" будут судить за превышение должностных полномочий

Бывшая руководительница муниципалитета "Юго-Запад" Светлана Андреева стала фигуранткой уголовного дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), уведомляет пресс-служба судебных ведомств Петербурга.

Выявлено, что чиновница незаконно приняла работы по замене асфальтового полотна на улице Десантников, 12/1 - улице Маршала Казакова, 40/1, умышленно подписав соответствующую смету.

Контракт по ремонту дороги получила компания "Пион СПб". Стоимость работ превысила 4 млн рублей. Из этой суммы не менее 605 тысяч рублей были предъявлены подрядчиком излишне.

В результате преступных действий Андреевой были нарушены "охраняемые законом интересы граждан, общества и государства, выразившееся в нарушении процедуры утверждения проектно-сметной документации и принятия указанных работ ненадлежащего качества".