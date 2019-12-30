Благодаря прокуратуре петербургская компания погасила более 1 млн рублей долгов по зарплате

Инжиниринговая компания "РГП", которая проводит топографо-геодезические изыскания, задолжала свыше 1 млн рублей выплат зарплат 48 своим сотрудникам, информирует пресс-служба городской прокуратуры.

После вмешательства прокуроров в отношении руководителя фирмы было возбуждено административное дело, постфактум рассмотрения которого его привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Все долги по зарплатам были погашены.

Ранее, напомним, "Метрострой" также начал выдавать своим сотрудникам обещанное жалованье - некоторые строители не видели денег с лета.