Польский премьер-министр обвинил Путина в намеренной лжи

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выступил с публичным заявлением в микроблоге, в котором российский президент Владимир Путин обвиняется в нарочитом искажении фактов, относящихся ко Второй мировой войне.

"Пакт Молотова – Риббентропа был не просто актом о ненападении. Это был политический и военный альянс", - говорится в сообщении.

Таким образом политик ответил на слова Путина о том, что СССР последним подписал акт о ненападении с Германией.

"Слова президента Путина воспринимаю как попытку скрыть существующие проблемы. Российский лидер прекрасно знает, что его обвинения не имеют ничего общего с действительностью – что в Польше нет ни памятников Гитлеру, ни памятников Сталину", - говорится в тексте, обнародованном канцелярией Моравецкого.

Ранее Путин обозвал "сволочью" польского посла, которого он обвиняет в сотрудничестве с Гитлером в 1930-х годах.