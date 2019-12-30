МВД отчиталось о завершении следствия по делу аспиранта МГУ Мифтахова

Следствие по делу обвиняемого в нападении на столичный офис "Единой России" аспиранта МГУ Азата Мифтахова завершено, уведомила ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

Ранее МВД известило всех участников уголовного процесса об окончании следственных действий.

"В ближайшее время мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела", - поделилась Сидоркина, добавив, что в деле насчитывается не менее пяти томов. Материалы будут направлены в суд в конце января.

Мифтахов попал в СИЗО в феврале текущего года. В конце октября ему наконец предъявили окончательное обвинение. Так, по версии следствия, в январе 2018 года он, будучи членом "незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона" разбил окно офиса ЕР, после чего бросил внутрь помещения файер.

Участниками разбирательства являются ещё несколько человек, всем инкриминируют хулиганство по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК).

Против Мифтахова свидетельствовал некий засекреченный персонаж, узнавший юношу "выразительным бровям". Молодой человек считает дело сфабрикованным. Ранее он сообщал о пытках в отделении.