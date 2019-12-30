Петербургскому ЛГБТ-активисту назначили обязательные работы за пикет на Дворцовой

Городского ЛГБТ-активиста Алексея Сергеева привлекли к административной ответственности за августовский пикет на Дворцовой площади, кончившийся для него путешествием в автозак: общественному деятелю назначили 20 часов исправительных работ, информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

3 августа представители ЛГБТ-сообщества вышли с серией одиночных пикетов на центральную площадь Северной столицы. К ним сразу же подошли полицейские, потребовавшие прекратить действо. Сергеев привлек внимание правоохранителей тем, что якобы стоял с плакатом на недостаточном расстоянии от другого участника процесса.

"При этом, указанное публичное мероприятие проходило в месте, запрещенном для проведения собраний", - уточнили в пресс-службе судов.

Через некоторое время капитан полиции, используя громкоговоритель, попросил всех разойтись, чего сделано не было. Всех присутствовавших начали "паковать" в автозак.

Сергеев вину не признал.