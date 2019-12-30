Петербург купил рекордное количество соцобъектов в 2019 году

За весь текущий год в собственность Петербурга было приобретено рекордное количество социальных объектов различного назначения - 63. На эти цели из бюджета города ушли 14 млрд рублей, информирует пресс-служба комитета имущественных отношений.

Со всеми застройщиками заключили соответствующие государственные контракты и проведена работа по регистрации права госсобственности на приобретённую недвижимость.

Среди прочего, в перечень купленных объектов попали 24 детских сада, 17 поликлиник и больниц, 9 помещений иного соцназначения, пять дорог, четыре школы, два спорткомплекса, два МФЦ и другие.