"Мемориал" в двадцатый раз оштрафовали по закону об НКО-иноагентах Столичный Тверской суд снова решил оштрафовать на 400 тысяч рублей правозащитный центр "Мемориал" из-за нарушения закона об НКО-иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), передает "МБХ медиа". На сегодняшний день рассмотрено 20 протоколов Роскомнадзора из 28. Общая сумма штрафной санкции составляет 3,9 млн рублей. На сей раз претензии интернет-регулятора коснулись отсутствия маркировки "иноагент" на сайте "Жертвы политического террора в СССР". На заседании представитель центра уточнил, что обозначенный портал не публикует материалы "Мемориала", поэтому маркировка не нужна. "Сейчас мы промаркировали этот сайт, как требует Роскомназдор, считаем чрезмерным штраф, который очевидно несет избыточное ограничение имущественных прав", - поделился позицией ответчик. В свою очередь истец известил, что не видит оснований для освобождения "Мемориала" от ответственности, так как формально нарушение закона было. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен