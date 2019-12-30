С января в МО "Гражданка" начнется реализация "историко-художественного проекта"

Депутаты муниципального совета МО «Гражданка» объявили о том, что с января приступят к воплощению в жизнь историко-художественного проекта. Утверждается, что дворы северной части Калининского района уникальны и что следует об этой уникальности напоминать - при помощи экспозиций.

"Организаторы проекта надеются, что благодаря проекту «Гражданка – пространство и время» удастся сохранить память о том, какой была Гражданка последние 60 лет. Проект будет реализован в течение 2020 года", - гласит анонс.

Завершится череда мероприятий в сентябре.

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