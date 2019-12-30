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16:46

В Татарстане усиливается конфликт вокруг памятника Ивану Грозному

фото ЗакС политика В Татарстане усиливается конфликт вокруг памятника Ивану Грозному

Граждане Казани объединились для того, чтобы не допустить появления в Астраханской области памятника царю Ивану Грозному, сообщает сайт радиостанции "Эхо Москвы". Несколько общественных организаций, скоординировавшись, обратились к губернатору региона Игорю Бабушкину.

"Граждане имеют право быть услышанными", - прояснил свою позицию поддерживающий это стремление представитель Астраханской области в Совете Федерации Александр Башкин.

Иван Грозный руководил операцией по завоеванию Казани в 1552 году.

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